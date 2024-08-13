خلف: للحرب في جنوب لبنان عنوانا ساطعا الا وهو فشل الشرعية الدولية

أشار النائب ملحم خلف في حديث لصحيفة "الأنباء"، الى أن "ثلاثة مخاطر تهدد لبنان وتعصف بشعبه، وهي الحرب في الجنوب، وتمدد النزوح السوري على مساحة الوطن، وتدمير الدولة ومؤسساتها، وذلك بوجود نهجين سياسيين، الأول وحـدوي غيــر تشاركي، والثاني انكفائي وانفصالي، وكلاهما لن يصل إلى أي مكان، لأنه لا يمكن في زمن الحروب والمخاطر استمرار الاصطفافات السياسية على حدتها وعقمها، والمطلوب بالتالي واحد هو: استرداد الدولة القادرة والعادلة والمطمئنة لجميع ابنائها، وهذا ما لن يستقيم الا بسود منطق الحق والقانون".

ورأى خلف، أن "للحرب في جنوب لبنان عنوانا ساطعا الا وهو فشل الشرعية الدولية، لاعتباره ان إسرائيل تضرب عرض الحائط بما يزيد على 133 قرار إدانة وتوصيات أممية، وتحاول استدراج لبنان إلى شريعتها المتفلتة من كل القيود القانونية والحقوقية والإنسانية والأخلاقية، ومن كل التزام بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية، وهذا ما لا يمكن للبنان ان يتماهى مع شريعة الغاب التي تفرضها إسرائيل حيث العنف هو القاعدة، والأعنف هو الذي يبقى ويستمر".

ولفت الى أن "المطلوب في المقابل ترميم الشرعية الدولية، وهذه مسؤولية أممية كبرى تقع على عاتق دول القرار او ما يسمى بالدول العظمى"، معتبراً أن "ما دون ترميم الشرعية الدولية، ستبقى المستشفيات والمدارس ودور العبادة وأرواح المدنيين معرضة للقصف الصاروخي المتعمد، وسيكون العالم بالتالي، شاهد زور على تفلت غير مسبوق قوامه تبديد الطمأنينة بين الدول".

وأكد خلف أنه "لا يمكن مواجهة الاخطار الثلاثة المشار اليها اعلاه، الا من خلال الركون إلى الشرعية اللبنانية وعودة الانتظام إلى الحياة العامة الذي لا مدخل اليه الا بانتخاب رئيس للجمهورية، علما ان انتخاب الرئيس من مسؤولية 128 نائبا، وهي بالتالي مسؤولية جزائية تفرض على النائب القيام بواجبه الوطني بمعزل عن اي واجب آخر ايا تكن اهميته والغاية منه. ولبنان اليوم كناية عن فوضى عارمة على كل المستويات، والمسؤول الاول والأكبر عن سودها، هم النواب المتقاعسون عن اتمام واجباتهم الدستورية بانتخاب الرئيس".