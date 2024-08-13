"رويترز": هزة أرضية بقوة 5.46 درجة ضربت منطقة الأردن وسوريا

أعلنت وكالة "رويترز"، بأن "هزة أرضية بقوة 5.46 درجة ضربت منطقة الأردن وسوريا".

وشعر بعض سكان بيروت والمتن، ومناطق عدة في الشمال وصولا الى الهرمل، بهزة أرضية الساعة 11:56 دقيقة قبيل منتصف ليل الاثنين الثلاثاء.

بدورها، ذكرت وكالة "سانا" السورية، أن "هزة أرضية شرق مدينة حماة شعر بها سكان عدة محافظات".