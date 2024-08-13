استشهاد شاب برصاص الاحتلال صباح اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - يستمر الاحتلال الإسرائيلي الصهيوني عدوانه على قطاع غزة، وشهد صباح اليوم الثلاثاء الموافق 13 أغسطس استشهاد شاب، متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الغاشمة خلال اقتحامها مدينتي رام الله والبيرة فجرا.

ووفق لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أفادت مصادر طبية ومحلية بأن الشاب معتز صرصور من مخيم الأمعري أصيب بجروح حرجة برصاص الاحتلال في الصدر، وجرى نقله إلى مجمع فلسطين الطبي، حيث أعلن الأطباء عن استشهاده متأثرا بإصابته.



الاحتلال يطلق الرصاص والغاز السام ويصيب ساب ويدهس آخر



يذكر أن قوات الاحتلال قد اقتحمت حي الطيرة في مدينة رام الله وداهمت بناية سكنية تضم شقة للمعتقل الدكتور أيسر البرغوثي، وحي ام الشرايط في البيرة وداهمت بناية سكنية تضم شقة للمعتقل الدكتور خالد الخاروف، قبل تفجيرها للشقتين.

كما اندلعت مواجهات في حيي الطيرة وأم الشرايط، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز السام، ما أدى إلى إصابة أربعة شبان بالرصاص، من بينهم الشهيد صرصور، وشاب دهسا بآلية عسكرية.

وباستشهاد الشاب صرصور، ترتفع حصيلة الشهداء في الضفة الغربية إلى 624 شهيدا منذ السابع من أكتوبر 2023، من بينهم 145 طفلا، و9 سيدات.