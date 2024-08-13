ترامب يفجر مفاجأة بشأن إيران و إسرائيل

ياسر رشاد - القاهرة - حذر المرشح الجمهوري الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، في حواره مع إيلون ماسك، على منصة "إكس" من أن الشرق الأوسط يمكن أن يأخذ العالم إلى "حرب عالمية ثالثة".

وأشارت معلومات استخبارية أمريكية إلى أن إيران قد تهاجم إسرائيل قبل بدء مفاوضات وقف إطلاق النار المرتقب عقدها يوم الخميس المقبل، قال ترامب، في اللقاء الحواري مع الملياردير ايلون ماسك عبر تويتر “إن إيران لن تهاجم إسرائيل”.

ووصف ترامب محاولة الاغتيال التي تعرض لها بالخطيرة، وأضاف أن الرصاصة التي استهدفته كانت قريبة من رأسه.