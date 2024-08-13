هاريس تسخر من أعطال البث للقاء ترامب وايلون ماسك

ياسر رشاد - القاهرة - أعادت مواجهة عملية بث لقاء الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مع ايلون ماسك صاحب شركة "إكس" تويتر سابقا، عدة أعطال فنية، للأذهان العطل الذي وقع خلال محادثة على وسائل التواصل الاجتماعي جرت في مايو 2023 بين ماسك وحاكم فلوريدا رون ديسانتيس، والذي سخر منه وقتها ترامب، ليذوق نفس الواقعة أمس خلال بث لقائه.

ووفق لوكالة الأنباء الأمريكية “اسوشتيد برس”، فكان الحاكم الجمهوري يستخدم منصة التواصل الاجتماعي كوسيلة للإعلان رسميًا عن ترشحه للرئاسة، وكان اختيار كارثي شابته أعطال فنية، وزادت العبء عليه بسبب أكثر من 400 ألف شخص حاولوا الاتصال.

وعلقت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأميركي، ومنافسة ترامب من الحزب الديمقراطي، إلى أن ترامب سخر من ديسانتيس في ذلك الوقت.

وكتب ترامب وقتها رسالة أعادت حملة هاريس نشرها يوم الاثنين والتي قال فيها: "يا إلهي! إن إطلاق ديسانكتوس حسابه على تويتر كارثة! ستكون حملته بأكملها كارثة..شاهدوا!".



هاريس تنتقد حملة ترامب: في خدمة الأثرياء فقط



وبعد انتهاء المقابلة، ردت حملة هاريس ببيان جاء فيه: "إن حملة ترامب بأكملها في خدمة أشخاص مثل إيلون ماسك ونفسه، الأثرياء المهووسون بأنفسهم والذين سيبيعون الطبقة المتوسطة والذين لا يستطيعون تشغيل بث مباشر في عام 2024".

فيما سلط اجتماع الثنائي الضوء على العلاقة الشخصية المتطورة بين ترامب وماسك، اثنين من أقوى الرجال في العالم، والذين تحولوا من كونهم متنافسين لدودين إلى حليفين غير محتملين على مدى موسم انتخابي واحد.

وكان ماسك، الذي وصف نفسه بأنه "ديمقراطي معتدل" حتى وقت قريب، قد اقترح في عام 2022 أن ترامب أصبح كبيرًا في السن للغاية ليصبح رئيسًا مرة أخرى، ومع ذلك، نجده اليوم أيد ترامب رسميًا بعد يومين من محاولة اغتياله الشهر الماضي.

