٨ خطوات.. أسرع طرق لشحن عداد الكهرباء بالهاتف المحمول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد صلاح

أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر، والشركات التابعة لها بجميع المحافظات عن إمكانية شحن عداد الكهرباء عبر الهاتف المحمول، بنظام NFC ، وذلك للعدادات مسبوقة الدفع بأنواعها الكودي - الذكي .

ويستعرض "الخليج 365" فيما يلي أبرز الخطوات التي يتبعها المواطنين لشحن عداد الكهرباء بالبلوتوث من الهاتف بنظام NFC بكل سهولة ، خاصة أنه يمكن للمشترك شحن عداد الكهرباء مسبق الدفع عبر الهاتف، من خلال تحويل رصيد من الهاتف المحمول الذى يدعم خاصية NFC التي تتيح إمكانية شحن رصيد بالعداد من الهاتف المحمول، سواء من رصيد المحفظة الإلكترونية، أو بكروت الفيزا باستخدام الهاتف المحمول كالتالي:-

وفيما يتعلق ب٨ خطوات شحن عداد الكهرباء مسبق الدفع بالهاتف:-

الخطوة الأولى٠٠التوجه إلى شركة توزيع الكهرباء التابع لها وتغيير كارت الشحن القديم بآخر يدعم خاصية..NFC.2

الخطوة الثانية٠٠التأكد من أن جهاز الهاتف المحمول يعمل بنظام أندرويد، وبالتالي خاصية NFC.3

الخطوة الثالثة٠٠تسجيل الدخول على تطبيق سهل إذا كان عداد الكهرباء نوعه «جلوبال»، أو تحميل تطبيق الكهرباء خالص وفوري لأنواع العدادات الأخرى على الهاتف المحمول من Google play.

الخطوة الرابعة٠٠تمرير كارت شحن العداد على ظهر الهاتف المحمول لقراءة البيانات.

الخطوة الخامسة٠٠اختيار تفاصيل الاستهلاك للاطلاع على الرصيد الموجود بالعداد.

الخطوة السادسة٠٠اختيار شحن العداد، وإدخال المبلغ المراد خصمه من رصيد المحفظة الإلكترونية أو من كارت الفيزا.

الخطوة السابعة٠٠الضغط على خانة توجه بالدفع مع استمرار وضع كارت الشحن فى ظهر الهاتف المحمول. الخطوة الثامنة٠٠إدخال الكارت في عداد الكهرباء لتحويل الرصيد.