أجواء حارة وأمطار رعدية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ 6 أيام المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة، على معظم أنحاء البلاد بداية من اليوم الثلاثاء وحتى الأحد 18 أغسطس 2024 على معظم أنحاء البلاد.

وتوقعت الهيئة أن تشهد البلاد اليوم الثلاثاء وغدًا الأربعاء طقس حار رطب نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى شديد الحرارة رطب على جنوب البلاد مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

كما توقعت نشاطًا معتدلاً للرياح، مع فرص لسقوط أمطار متوسطة رعدية على مناطق من الوادي الجديد وشرق العوينات، قد تصاحبها رياح مثيرة للرمال والأتربة على بعض الطرق.

وأوضحت الهيئة أنه بداية من الخميس 15 أغسطس ستشهد البلاد طقس حار رطب نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى شديد الحرارة رطب على جنوب البلاد

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