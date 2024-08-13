شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب الإصلاح والنهضة: محور بناء الإنسان من أهم محاور برنامج الحكومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور هشام عبدالعزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إن محور بناء الإنسان من أهم المحاور التي تضمنها برنامج الحكومة، مؤكدا أننا أمام قضية هامة وهى تحديد الشخصية والهوية المصرية، مضيفا :"وهنا يأتى ليس فقط دور وزارة التضامن الاجتماعى بل وزارات عديدة معنية بالأمر، لتأهيل الجيل الجديد فى بيئة تعليمية وثقافية وصحية ورياضية جيدة، فعلينا الاقتداء بالتجارب التي تهدف لتنشئة فرد واعى قادر على المشاركة فى عملية البناء".

وحول الأزمة الاقتصادية، أكد رئيس حزب الإصلاح والنهضة، لـ"الخليج 365"، أنه فى الماضى كنا نعانى من تشوه هيكلى فى الاقتصاد الوطنى، لكن البرنامج الجديد يحمل هيكلة حديثة قائمة على التنافسية، قائمة على الاقتصاد الحر مع مراعاة ملف العدالة الاجتماعية، مؤكدًا على ضرورة الاهتمام بمجتمع ريادة الأعمال وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مقترحا باستغلال الدعم العينى أو النقدى المقدم للفئات الأكثر احتياجا فى تقديم دعم لهذه المشروعات ومنح هذه الفئات فرص للعمل للتحول من الاستهلاك إلى الإنتاج.

وأوضح أن الحكومة الجديدة تملك فلسفة مختلفة تتضح فى المجموعات الوزارية وطريقة اختيار الوجوه، والاستراتيجية الجديدة التى تتبعها فى التعاطى اليومى مع الرأى والإعلام والحوار الوطنى والبرلمان بجدية وشفافية.