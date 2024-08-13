"النشرة": تحليق مكثّف للطيران التجسسي الإسرائيلي فوق حاصبيا

ذكر مراسل "النشرة" في حاصبيا، أنّه "لا يزال الحذر الشديد يخيم هذا الصباح على المنطقة الحدودية في القطاع الشرقي من جنوب لبنان". وأفاد عن "تحليق مكثف وشبه متواصل للطيران التجسسي الإسرائيلي فوق منطقة حاصبيا ومزارع شبعا وصولا حتى أجواء سهل البقاع واقليم التفاح".

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