"سبوتنيك": الدفاعات الجوية الروسية دمّرت 14 مسيّرة أوكرانية فوق كورسك وبيلغورود وفورونيج

دمّرت الدفاعات الجوية الروسية 14 طائرة مسيّرة أوكرانية فوق مقاطعات كورسك وبيلغورود وفورونيج، وفق ما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية. ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه القوات الروسية عمليات التصدي للتوغل الأوكراني الذي بدأ في 6 آب الحالي في مقاطعة كورسك الروسية.

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