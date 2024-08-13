الوطن القطرية: المجتمع الدولي أمام لحظة فارقة من أجل الانتصار للإنسانية ووقف العدوان على غزة

أشارت صحيفة "الوطن" القطرية إلى أن الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين يمثل أهمية قصوى في المرحلة الحالية، ولابد من دعم جهود الوسطاء لمحاولة التوصل إلى صيغة لوقف إطلاق النار في القطاع، لتحفيف المعاناة الإنسانية عن الفلسطينيين الذين تهددهم الكوارث الإنسانية، بالإضافة إلى أن المجتمع الدولي مطالب بتحمل مسؤولياته ودعم بيان قادة قطر ومصر والولايات المتحدة والسير على خطى المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا من أجل إيقاف نزيف الدم اليومي وسقوط المزيد من الشهداء الأبرياء.

ورأت أن المجتمع الدولي أمام لحظة فارقة من أجل الانتصار للإنسانية ووقف العدوان الغاشم على غزة، خاصة مع تخطي عدد الشهداء 40 ألفا في أحدث إحصائية.