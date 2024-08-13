مقابلة إيلون ماسك وترامب على" إكس" تواجه مشكلات فنية

ابوظبي - سيف اليزيد - أجرى المرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية دونالد ترامب مقابلة ودية لساعتين مع رجل الأعمال الملياردير إيلون ماسك مساء أمس الاثنين على منصة إكس للتواصل الاجتماعي التي يملكها ماسك بعد أن تسببت مشاكل فنية في تأخير بدء الحدث لأكثر من 40 دقيقة.

وألقى ماسك، باللوم في المشكلات على هجوم يسبب ضغطا على الشبكة أو الخادم بهدف إغلاق الموقع.

وسعى ترامب إلى إظهار المشاكل كشيء إيجابي، فهنأ ماسك على عدد الأشخاص الذين حاولوا الاستماع إلى المقابلة.

وأظهر إحصاء على إكس أن ما يصل إلى 1.3 مليون شخص كانوا يستمعون في بعض الأحيان للمحادثة المطولة.

وتبادل الرجلان المجاملات مرارا. وأعلن ماسك، أغنى رجل في العالم، دعمه لترامب بعد فترة وجيزة من محاولة الاغتيال.

وكان الحديث هو أحدث جهود ترامب لانتزاع الأضواء من منافسته الديموقراطية، نائبة الرئيس كامالا هاريس.