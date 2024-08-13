ترامب: نأمل في أن يتحسن الوضع مجددا مع الرئيس الروسي

ياسر رشاد - القاهرة - قال المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب إنه يأمل في أن يتحسن الوضع مجددا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتن إذا فاز في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال ترامب في مقابلة مع رجل الأعمال الملياردير إيلون ماسك بثت عبر منصة التواصل الاجتماعي "توافقت مع بوتين بشكل جيد للغاية، وكان يحترمني"، مضيفا أنه يأمل أن يتحسن تفاهمهما مرة أخرى.

وزعم السياسي أيضًا أن الصراعات في أوكرانيا وقطاع غزة لم تكن لتحدث لو كان لا يزال رئيسًا.

من المقرر أن تُعقد الانتخابات الرئاسية الأمريكية في الخامس من نوفمبر.

وكان من المفترض أن يمثل الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن الديمقراطيين في الانتخابات، لكنه قرر الانسحاب من السباق بعد دعوات متزايدة من حزبه في أعقاب أدائه الضعيف في مناظرة يونيو مع سلفه الجمهوري دونالد ترامب.

وفي 21 يوليو، أعلن بايدن قراره بإنهاء مساعي إعادة انتخابه وتأييد كامالا هاريس لتحل محله.

وقبل يومين، رشح المندوبون في المؤتمر الوطني الجمهوري ترامب والسيناتور عن ولاية أوهايو جيمس ديفيد فانس كمرشحين للحزب الجمهوري لمنصبي الرئيس ونائب الرئيس.