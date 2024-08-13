مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدون طقوسا تلمودية

ياسر رشاد - القاهرة - شهد صباح اليوم الثلاثاء الموافق 13 أغسطس، اقتحم مئات المستعمرين، باحات المسجد الأقصى المبارك، وجاء ذلك بحماية شرطة الاحتلال الصهيوني الإسرائيلي.

ووفق لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، قالت مصادر محلية، إن نحو 800 مستعمر اقتحموا الأقصى، وأدوا طقوسا تلمودية، وقاموا باستفزاز المصلين والرقص داخل باحات المسجد.

واقتحم المستعمرون المسجد من جهة باب المغاربة على شكل مجموعات كبيرة جابت أروقة وباحات المسجد، ومنعت شرطة الاحتلال المصلين من البقاء في باحات المسجد، عند تأدية المستعمرين طقوسهم الاستفزازية.



المسجد الأقصى أصبح ثكنة عسكرية بعد اقتحام المستعمرون



كما أظهرت مقاطع فيديو، أن المسجد الأقصى أصبح ثكنة عسكرية بعد اقتحام مئات المستعمرين له، واقتحم 411 مستعمرا المسجد الأقصىـ، يوم أمس، وسط حراسة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، فيما اقتحمه 370 مستعمرا الأحد.

وحوّلت شرطة الاحتلال البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة إلى ثكنة عسكرية، ونشرت مئات من عناصرها على مسافات متقاربة، خاصة عند بوابات المسجد الأقصى، وشددت إجراءاتها العسكرية عند أبوابه وأبواب البلدة القديمة، وفرضت قيودا على دخول المصلين.

وتأتي هذه الاقتحامات بعد دعوات من قبل مستعمرين متطرفين لاقتحام واسع للأقصى، في ذكرى ما يعرف بـ"خراب الهيكل" المزعوم.