الأونروا: 500 مدرسة في غزة تتعرض للقصف

ياسر رشاد - القاهرة - مع تصاعد العدوان الإسرائيلي على غزة، قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) إن 477 مدرسة على الأقل من أصل 564 مدرسة في قطاع غزة تعرضت لإطلاق نار خلال الصراع بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية.

ووفق لوكالة الأنباء الروسية "تاس"، فإن 344 مبنى مدرسيا تضررت بشكل مباشر، و133 مدرسة أخرى تضررت، منها 264 مدرسة حكومية، و156 مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، و57 مدرسة خاصة، وذلك وبحسب الأونروا.

وأضافت الوكالة، نقلا عن تقارير للدفاع المدني الفلسطيني، أن "نحو 180 مدرسة كانت بمثابة مراكز إيواء للنازحين تعرضت لقصف مباشر منذ أكتوبر 2023".

مقتل 31 عضوا من حماس والجهاد الإسلامي

قال الجيش الإسرائيلي في العاشر من أغسطس، إن سلاح الجو ضرب بدقة مجموعة من حماس يعملون داخل مركز قيادة وسيطرة تابع لحماس في مدرسة التباعين ويقع بجوار مسجد.

ووفقا لقوات الدفاع الإسرائيلية، تم إطلاق ثلاثة صواريخ عالية الدقة على المبنى، مما أسفر عن مقتل 31 عضوا من حماس والجهاد الإسلامي.

وقالت هيئة الدفاع المدني في غزة أن الهجوم أدى إلى مقتل 93 شخصا على الأقل، بينهم 11 طفلا وست نساء.