الولايات المتحدة تطلب من حلفائها إقناع إيران بخفض التصعيد

ياسر رشاد - القاهرة - قال السفير الأمريكي لدى تركيا جيف فليك إن واشنطن طلبت من حلفائها الذين يحافظون على علاقات مع إيران إقناع طهران بخفض التصعيد.

ونقلت وكالة رويترز عنه قوله خلال اجتماع مائدة مستديرة مع الصحفيين في اسطنبول "نطلب من كل حلفائنا الذين لهم علاقات مع إيران أن يضغطوا عليهم لخفض التصعيد".

وأضاف فليك: "إنهم يفعلون ما بوسعهم للتأكد من عدم تصعيد الأمر".

ووفق لوكالة الأنباء الروسية"تاس"، فبحسب تقارير سابقة، أجرت إيران استعدادات مماثلة لتلك التي اتخذتها قبل الهجوم على إسرائيل في أبريل، وكتب موقع أكسيوس الإخباري، نقلاً عن مسؤول إسرائيلي كبير، أن "الإيرانيين يشيرون علناً إلى عزمهم على تنفيذ هجوم كبير بالإضافة إلى تصريحاتهم العلنية بأن الهجوم سوف يتجاوز الهجوم الذي نفذوه في أبريل".

وتصاعدت التوترات في الشرق الأوسط مرة أخرى بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية إسماعيل هنية في طهران بجانب مقتل فؤاد شكر، أحد كبار قادة حركة حزب الله اللبنانية، في بيروت، وحملت إيران وحماس وحزب الله إسرائيل مسؤولية مقتلهما، وتعهدوا بالانتقام.