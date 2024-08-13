مستعمرون يهاجمون المزارعين في بيت لحم ويطلقون الرصاص لترهيبهم وترك أراضيهم

ياسر رشاد - القاهرة - يواصل المستعمرون، اعمالهم الهمجية في حق الفلسطينيين، حيث قاموا صباح اليوم الثلاثاء الموافق 13 أغسطس، بمهاجمة مزارعين في قرية المنية جنوب شرق بيت لحم.

ووفق لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أفاد رئيس مجلس قروي المنية زايد كوازبة ، بأن مجموعة من المستعمرين هاجموا عددا من المزارعين أثناء تواجدهم في أراضيهم، وسط إطلاق الرصاص في الهواء من أجل ترهيبهم على مغادرة أرضهم.

وقال كوازبة لوفا، أن المستعمرين استولوا على صهريج للمياه يعود للمواطن أحمد كمال طروة، كما هددوا المزارعين بعدم العودة مرة أخرى لأراضيهم وإلا سيتعرضون لإجراءات تعسفية وملاحقة.

الجدير بالذكر أن المستعمرين صعدوا في الفترة الأخيرة من هجماتهم على المزارعين في قرية المنية، وقاموا بالاستيلاء على محصول القمح والشعير والعدس، وعلى معدات زراعية.