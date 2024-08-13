شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يلتقي مسئولى مجموعة "المنصور للسيارات" لاستعراض مقترحاتهم حول التوسعات المستقبلية والان مع تفاصيل الخبر

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مساء أمس، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا مع مسئولي مجموعة "المنصور للسيارات"؛ لاستعراض عدد من المقترحات حول التوسعات المستقبلية للشركة في مصر، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأنكوش أرورا، الرئيس التنفيذي لمجموعة المنصور للسيارات، وعدد من مسئولى المجموعة.

وفي مستهل الاجتماع، أعرب رئيس الوزراء عن تقديره لنشاط مجموعة المنصور في السوق المصرية، لاسيما حرصها على توطين صناعة السيارات محليًا، بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية في هذا الصدد.

وخلال الاجتماع، قال أنكوش أرورا إن مجموعة المنصور للسيارات حريصة على متابعة تنفيذ خططها للتوسّع في السوق المصرية، لاسيما في ضوء الحوافز التي توفرها الحكومة المصرية للمستثمرين.

وأكد "أرورا" أن المجموعة تسعى للتوسّع في قطاع التصنيع محليًا، من خلال مصانع الشركة القائمة في مصر، مشيرًا إلى توجيه أغلب الإنتاج للتصدير، فضلًا عن تغطية احتياجات السوق المحلية.

وفي هذا الصدد، أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة المنصور للسيارات أن التصنيع في مصر يكتسب أهمية كبرى لاسيما عندما يتعلق الأمر بتصدير المنتجات المُصنّعة للأسواق الدولية وعلى رأسها السوق الأوروبية، مُشيدًا بما توفره الحكومة من فرص لجذب الشركات الكبرى في مجال صناعة السيارات، بما يُسهم في توطين هذه الصناعة المهمة في مصر.

ونوّه إلى أن المجموعة تسعى للتوسّع في التصدير إلى أسواق أخرى لاسيما دول الخليح العربي وأفريقيا.

وخلال الاجتماع، استعرض "أرورا" جهود مجموعة المنصور لتصنيع السيارات الكهربائية وخططها لتوطين تلك الصناعة؛ بالإضافة إلى خطط المجموعة لتصنيع سيارات صديقة للبيئة تتوافق مع المعايير البيئية في هذا الصدد، كما عرض بعض المقترحات التي تُسهم في دعم مشروعات وخطط المجموعة للتوسّع في مصر.

وتعقيبًا على ذلك، أكد رئيس الوزراء دعمه لتلك المقترحات المُقدمة من قِبل الشركة، ووجّه بدراستها للنظر في إمكانية تطبيقها.

وبدوره، أكد الفريق مهندس/ كامل الوزير أن الدولة المصرية تُولي أهمية قصوى لملف توطين الصناعة في مصر، ومن أجل ذلك تعمل وزارة الصناعة جاهدة من أجل تيسير جميع السبل لجذب المزيد من الشركات في قطاعات التصنيع المختلفة، ومن بينها قطاع السيارات، وذلك في إطار استمرار العمل على تنفيذ استراتيجية تطوير صناعة السيارات التي تتبناها الحكومة.

فيما أعرب وزير الاستثمار عن متابعته للمقترحات المُقدمة من مسئولي مجموعة المنصور للسيارات والعمل على دراستها تمهيدًا لاتخاذ قرار بشأنها في أقرب فرصة ممكنة.