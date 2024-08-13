فايننشال تايمز: روسيا دربت قواتها على استهداف مواقع في أوروبا بصواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية

أفادت صحيفة "فايننشال تايمز"، نقلًا عن ملفات سرية، بأنّ "روسيا درّبت قواتها على استهداف مواقع بعمق أوروبا بصواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية".

ومع استمرار الحرب في أوكرانيا والتوتر المتصاعد بين روسيا وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ذكر نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف الشهر الماضي إنّ موسكو لا تستبعد عمليات نشر جديدة لصواريخ نووية؛ ردًا على خطط الولايات المتحدة الأميركية لنشر أسلحة تقليدية بعيدة المدى في ألمانيا.

وكانت سلطات أميركا أعلنت أنها ستبدأ في نشر أسلحة في ألمانيا اعتباراً من عام 2026 تشمل صواريخ "إس إم - 6" وصواريخ توماهوك وصواريخ جديدة فرط صوتية؛ في مسعى لإظهار التزامها تجاه دول حلف شمال الأطلسي والدفاع الأوروبي.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ذكر أن موسكو ستستأنف إنتاج صواريخ أرضية قصيرة ومتوسطة المدى، وستقرر أين ستنشرها إذا لزم الأمر. ومعظم أنظمة الصواريخ الروسية مصممة لتتمكن من حمل رؤوس حربية إما تقليدية أو نووية.