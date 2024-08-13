غانتس: سنعرف كيف نصمد في وجه أي هجوم والثمن الذي ستدفعه ايران وحزب الله سيكون باهظا للغاية

حذر رئيس حزب معسكر الدولة الإسرائيلي بيني غانتس من اندلاع حرب أهلية في إسرائيل، بسبب سياسات حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو.

وفي تصريح له، رأى أنه "إذا لم نعد إلى رشدنا ستندلع هنا حرب أهلية، ولا ينبغي طمس الحقيقة"، لافتاً إلى أن "هناك قيادة تنفر الناس وتسمم البئر الذي نعيش منه".

وأوضح غانتس أن الحرب الأهلية هي عندما يقاتل الجيش الإسرائيلي العدو، وأعضاء كنيست يقودون عمليات اقتحام القواعد العسكرية.

من جهة اخرى، نقلت معاريف عن غانتس، تأكيده أنه "سنعرف كيف نصمد في وجه أي هجوم والثمن الذي ستدفعه ايران وحزب الله سيكون باهظا للغاية".