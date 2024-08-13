إذاعة الجيش الإسرائيلي: إسرائيل أبلغت حلفاءها بأنها سترد على أي هجوم إيراني بضرب أهداف في قلب إيران

افادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، بأن "إسرائيل أبلغت حلفاءها بأنها سترد على أي هجوم إيراني بضرب أهداف في قلب ايران"، مشيرة الى أن "رئيس الأركان هرتسي هاليفي صدق على خطط عسكرية لمواجهة هجوم من إيران وحزب الله".

ويأتي ذلك، في ظل ترقب هجوم واسع من قبل حزب الله وإيران ضد إسرائيل بعد اغتيالها رئيس حركة حماس إسماعيل هنية في طهران والقيادي العسكري في حزب الله فؤاد شكر في العدوان الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت، مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول.