المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: طهران عازمة على الدفاع عن أمنها القومي وسيادتها ولا تنتظر إذن أحد

أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، أن "طهران عازمة على الدفاع عن أمنها القومي وسيادتها ولا تنتظر إذن أحد"، داعيا "الترويكا الأوروبية لردع إسرائيل إذا كانت حقا تسعى لاستقرار المنطقة".
وفي وقت سابق، افادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، بأن "إسرائيل أبلغت حلفاءها بأنها سترد على أي هجوم إيراني بضرب أهداف في قلب ايران".
ويأتي ذلك، في ظل ترقب هجوم واسع من قبل حزب الله وإيران ضد إسرائيل بعد اغتيالها رئيس حركة حماس إسماعيل هنية في طهران والقيادي العسكري في حزب الله فؤاد شكر في العدوان الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت، مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول.
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