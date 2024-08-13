أعلنت دائرة الأوقاف الإسلامية، أنّ "أكثر من 1200 مستوطن ومتطرف اقتحموا المسجد الأقصى في 12 مجموعة"، وذلك في ارتفاع للعدد الذي اقتحم المسجد في وقت سابق من اليوم فيما تعرف بـ"ذكرى خراب الهيكل".
ونقلت قناة "الجزيرة" عن مصادر في الأوقاف الإسلامية قولها إنّ "شرطة الاحتلال تمنع المصلين الفلسطينيين من دخول المسجد الأقصى".
هذا، ورفع مستوطنون العلم الإسرائيلي داخل المسجد الأقصى، وفق "الجزيرة".
يأتي ذلك فيما ذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) أن جماعات الهيكل دعت أنصارها أمس الاثنين إلى المشاركة في سلسلة بشرية حول سور القدس القديمة عشية الذكرى، كما دعت أنصارها للمشاركة في "أكبر اقتحام" للمسجد الأقصى المبارك إحياء للذكرى اليوم الثلاثاء.
كانت هذه تفاصيل خبر أكثر من 1200 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى والشرطة الإسرائيلية تمنع الفلسطينيين من دخوله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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