جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية: زيلينسكي يتخذ خطوات تهدد بالتصعيد لما هو أبعد من حدود أوكرانيا

أشار جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، إلى أنّ "الولايات المتحدة الأميركية تستكشف خيارات لاستبدال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بشخصية أكثر قابلية للإدارة وأقل فسادا"، مضيفًا "واشنطن تعتبر وزير الداخلية الأوكراني السابق أرسين أفاكوف مرشحا مناسبا ليحل محل زيلينسكي ما يسمح للغرب بالتحضير للتفاوض مع روسيا".

وشدد الجهاز على أنّ "زيلينسكي يتخذ خطوات هوجاء تهدد بالتصعيد إلى ما هو أبعد من حدود أوكرانيا".