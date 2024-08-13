قوى الامن: سرق درّاجة آليّة وباعها لأحد المطلوبين في صيدا وشعبة المعلومات ألقت القبض عليهما

أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، في بيان انه "بناء على ادّعاء أحد المواطنين أنّ مجهولًا أقدم على سرقة درّاجته الآلية نوع "سيم" لون أبيض وأحمر من أمام البناء الذي يقيم فيه في محلة صيدا وفرّ إلى جهة مجهولة، وعلى الفور، باشرت القطعات المختصة في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها الاستعلامية لكشف هوية الفاعل وتوقيفه.وبنتيجة الاستقصاءات والتحرّيّات المكثّفة، توصّلت شعبة المعلومات خلال ساعات إلى تحديد هويته، ويدعى: و. ش. (مواليد عام 2007، فلسطيني) وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه في محلة الشرحبيل – صيدا".

واوضحت انه "بالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة قيامه بالاشتراك مع شخص آخر على سرقة الدراجة المذكورة من مدينة صيدا، وأنه قام ببيعها ل(م. ع.)، وبنتيجة المتابعة، توصّلت شعبة المعلومات إلى تحديد كامل هوية الأخير وأوقفته في مدينة صيدا على متن الدراجة الآلية المسروقة التي تم ضبطها، ويدعى: م. ع. (مواليد عام 1999، فلسطيني) يوجد في حقه خلاصة حكم بجرم نقل أسلحة وذخائر حربية، وإطلاق نار، وبالتحقيق معه، اعترف بقيامه بتنفيذ العديد من عمليات السرقة، وبتعاطي المخدِّرات".

واكدت انه "أجري المقتضى القانوني في حقهما، وأودعا مع الدراجة المرجع المختصّ بناءً على إشارة القضاء، والعمل مُستمرّ لتوقيف المتورّط الثّاني".