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أشار النائب السابق إدي معلوف، إلى أنّه "بعد وصول شكاوى من أهالي أعالي المتن وكسروان تفيد بتعكير مياه نبع الجوزات، وبعد الشكوك بأن السبب هو حفر أحد المواطنين بئر مياه في منطقة باكيش (بسكنتا)، تواصلتُ نهار السبت مع وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض لإبلاغه بالموضوع".
ولفت، في تصريح، إلى أنّ فياض "أصدر مشكورًا كتابًا بتوقيف الأعمال إلى حين تحديد اسباب تعكير مياه النبع".
كانت هذه تفاصيل خبر معلوف: أبلغت فياض بشأن تعكير مياه نهر الجوزات وأصدر كتابًا لتوقف أعمال حفر بئر وتحديد الأسباب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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