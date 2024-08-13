ضابط موساد إسـرائيلي: الشعب المصري يريد محو إسـرائيل

الشارقة - اميمة ياسر - حذر ضابط الموساد الإسـ ـرائيلي، يائير رافيد (رافيتز) رئيس فرع عمليات الموساد في بيروت، من انهيار اتفاقية السلام مع مصر في أي وقت واصفها إياها بالاتفاقية "الهشة".

وأكد الضابط الإسـ ـرائيلي أن الشعب المصري لا يريد أن يقيم علاقات سلمية مع إسـ ـرائيل، حيث يكن الشعب المصري كراهـ ـية غير محدودة للإسـ ـرائليين ويتسم بردة فعل حادة في كل ما يتعلق بإسـ ـرائيل.

ويائير رافيد المعروف بلقب (رافيتز) كاتب ومحلل إستراتيجي في عدد من الصحف الإسـ ـرائيلية، وشغل في السابق قائد المنطقة الشمالية للوحدة 504 بالجيش الإسـ ـرائيلي.

وقال رافيتز في مقال له نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسـ ـرائيلية، إن عدم فهم رؤساء أجهزة المخابرات والجيش الإسـ ـرائيلي في السنوات الأخيرة لقراءة الشرق الأوسط وأساليب سلوكه، وتأكيدهم على أن حمـ ـاس وحزب الله هم أهم أعـ ـداء إسـ ـرائيل أبعد النوم عن عيني لفترة طويلة من الزمن، فقد وصلت الأوهام والهلوسة والآمال التي لم تدعمها الحقائق إلى حدها الأقصى في الكارثة الرهيبة التي حدثت يوم 7 أكتوبر، لكن كل هذا لا يغني أن مصر هي الخطر الحقيقي.

وتابع: "كلهم مسؤولون عن الكارثة، بعضهم بسبب عدم المسؤولية في التغطية الاستخباراتية، وبعضهم بالازدراء والغطرسة، وسوء فهم نوايا العدو وخططه، وبعضهم بسبب عدم الاستعداد العسكري المناسب، لإحباط هجـ ـوم العدو".