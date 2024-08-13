أمريكا تحذر من ضربة إيرانية وشيكة ومتوقعة لإسرائيل

الشارقة - اميمة ياسر - قال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي في واشنطن اليوم الاثنين، إن الحكومة الأمريكية تتوقع قيام إيران وشركائها بشن ضربات انتقامية وشيكة ضد إسرائيل بسبب الأحداث الأخيرة.

وقال كيربي إن الولايات المتحدة وإسرائيل تتشاركان تقييمها بأن هذا السيناريو قد يحدث في غضون "الأسبوع الجاري".

وشدد كيربي على أن مخاوف الجانب الأمريكي تعكس مخاوف الإسرائيليين.

وأضاف كيربي إنه "من الصعب التحقق " من شكل الهجوم الذي ستشنه إيران ووكلاؤها. بيد أنه يتعين علينا الاستعداد لما يمكن أن يكون مجموعة كبيرة من الهجمات".

ولهذا السبب، عززت الولايات المتحدة انتشارها العسكري في المنطقة.

ولكن كيربي حذر في الوقت ذاته، من أنه لا أحد يريد مزيدا من التصعيد في الشرق الأوسط.

ومن أجل تعزيز وجودها، أرسلت الولايات المتحدة، حليف إسرائيل الرئيسي، سفنا حربية وطائرات قتالية إضافية إلى المنطقة.