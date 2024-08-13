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حماس: السنوار مستعد لاتفاق وقف إطلاق النار.. وإسرائيل تعطل الجهود

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الشارقة - اميمة ياسر - قال قيادي في حركة حماس الفلسطينية، اليوم، إن موقف رئيس الحركة، يحيى السنوار، يتوافق مع كل أعضاء المكتب السياسي، مشيراً إلى أنه يريد وقف العدوان الإسرائيلي على غزة وحرب الإبادة.

وذكر القيادي، في تصريحات لقناة "الشرق" الإخبارية، أن السنوار "مستعد للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار، لكن الاحتلال هو الذي يعطّل ويخرّب كلما اقترب التوصل لاتفاق".

وأضاف أن موقف السنوار "مؤيد لاتفاق يضمن وقفاً لإطلاق النار، وسحب قوات الاحتلال من القطاع بما في ذلك الشريط الحدودي مع مصر، وعودة النازحين، وتبادل الأسرى، وإعمار القطاع، وهذا هو موقف الحركة".

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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