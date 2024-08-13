شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد حالات الإصابة بأمراض الحرارة في كوريا الجنوبية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد حالات الإصابة بأمراض الحرارة في كوريا الجنوبية إلى 2,293 حالة، وسط استمرار موجة الحر التي ألحقت أضرارًا بمزارع الماشية والسمك.وأفادت وزارة الداخلية الكورية اليوم - وفقًا لوكالة يونهاب الكورية - أن عدد حالات الإصابة بأمراض مرتبطة بموجة الحرارة في يوم 11 أغسطس وحده بلغ 53 حالة بما في ذلك حالة وفاة واحدة، ليصل إجمالي حالات الإصابة بأمراض الحرارة في الفترة من 20 مايو إلى 11 أغسطس من هذا العام إلى 2,293 حالة، في حين قدّرت حالات الوفاة لأسباب مشتبه في صلتها بالحرارة الشديدة بـ 21 حالة وفاة خلال نفس الفترة من العام الجاري.أدت موجة الحرارة الشديدة المستمرة إلى نفوق حوالي 703 آلاف رأس من الماشية خلال الفترة من 11 يونيو إلى يوم 12 أغسطس، إضافة إلى نفوق نحو 895 ألف من الأسماك في المزارع السمكية.وتوقعت الأرصاد الجوية الكورية استمرار موجة الحر الشديد في معظم المناطق حيث ترتفع درجات الحرارة المحسوسة الأعلى إلى حوالي 35 درجة مئوية، وتشهد العديد من المناطق في الساحل الغربي ظاهرة الليلة الاستوائية التي تشير إلى أن درجات الحرارة تظل ليلًا فوق 25 درجة مئوية من الساعة 6:01 مساءً إلى 9 صباحًا في اليوم التالي.