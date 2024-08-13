بعد محاورة ترامب.. إيلون ماسك يبدي استعداده لاستضافة هاريس عبر "إكس"



تأخر البث

الدمام - شريف احمد - أعلن الملياردير إيلون ماسك مالك منصة "إكس" للتدوينات القصيرة، استعداده لاستضافة المرشحة الديمقراطية للرئاسة الأمريكية نائب الرئيس الحالي، كامالا هاريس، وذلك بعد الحوار الذي أجراه مع نظيرها الجمهوري دونالد ترامب.ودوّن ماسك عبر صفحته على "إكس": "سعيد بأن أستضيف كامالا عبر فضاءات إكس أيضًا".وكان ماسك قد استضاف ترامب عبر منصة "إكس" مساء الإثنين، والتي شهدت العديد من التصريحات المثيرة للجدل.

تأخر بث المحادثة المنتظرة بين الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، والملياردير إيلون ماسك لمدة 45 دقيقة، بسبب مشكلات تقنية عطلت مستخدمي منصة "إكس" من متابعة المحادثة.

