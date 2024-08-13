تعطيل هجوم قارب مسير استهدف سفينة بريطانية جنوب غرب الحديدة باليمن

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم، عن تعطيل هجوم بقارب مسير استهدف سفينة على بعد 63 ميلاً بحرياً جنوب غربي مدينة الحديدة باليمن.

وأفادت الهيئة أن الهجوم وقع في وقت مبكر من صباح اليوم، وتمكنت السفينة من تجنب الأضرار بعد اتخاذ تدابير وقائية.

يأتي هذا الحادث في ظل تزايد التوترات البحرية في المنطقة، حيث تتكرر الهجمات على السفن التجارية والعسكرية في الممرات المائية القريبة من اليمن. ولم ترد تفاصيل إضافية حول هوية الجهة المسؤولة عن الهجوم أو الأضرار المحتملة.

صفارات الإنذار تدوي في مستوطنة كريات شمونة قرب الحدود اللبنانية

أفادت القناة 12 الإسرائيلية، صباح اليوم، بأن صفارات الإنذار دوت في مستوطنة كريات شمونة الواقعة قرب الحدود اللبنانية.

وجاء إطلاق الصفارات كإجراء احترازي بعد رصد نشاط مشبوه على الحدود الشمالية، حيث تخشى السلطات الإسرائيلية من احتمال وقوع هجمات أو تسلل من قبل مجموعات مسلحة من الجانب اللبناني.

ولم ترد حتى الآن تقارير عن إصابات أو أضرار مادية، بينما تستمر قوات الجيش الإسرائيلي في تقييم الوضع ومراقبة التطورات على الحدود بشكل مكثف.

انفجار عدة صواريخ أطلقت من لبنان في مناطق مفتوحة بإصبع الجليل شمالي إسرائيل

أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، صباح اليوم، بأن عدة صواريخ أُطلقت من الأراضي اللبنانية وسقطت في مناطق مفتوحة بإصبع الجليل شمالي إسرائيل.

وبحسب الصحيفة، لم تسفر الصواريخ عن أي إصابات بشرية، إلا أنها أثارت حالة من الهلع بين سكان المنطقة. كما قامت قوات الجيش الإسرائيلي بتفعيل صفارات الإنذار في المنطقة تحسبًا لأي تطورات أخرى، وبدأت بعمليات تمشيط للمنطقة للتحقق من الأضرار والتأكد من عدم وجود تهديدات إضافية.

وتأتي هذه الحادثة وسط تصاعد التوترات على الحدود الشمالية، في وقت تشهد فيه المنطقة تصاعدًا في الأعمال العدائية بين إسرائيل والفصائل المسلحة في لبنان.