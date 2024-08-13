الدفاع الجوي الروسي يسقط 14 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال ساعات الليل

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قوات الدفاع الجوي تمكنت من إسقاط 14 طائرة مسيّرة أطلقتها أوكرانيا على الأراضي الروسية خلال ساعات الليل الماضية.

وذكرت الوزارة في بيان صحفي أن الدفاعات الجوية الروسية اعترضت الطائرات المسيّرة فوق أراضٍ روسية، دون أن تتسبب هذه الطائرات بأي أضرار. وأضافت أن الهجمات بالطائرات المسيّرة كانت تستهدف مناطق مختلفة داخل الأراضي الروسية.

وتأتي هذه الحوادث في وقت متصاعد من التوترات العسكرية بين روسيا وأوكرانيا، حيث تواصل الأطراف المتنازعة تبادل الهجمات وتكثيف العمليات العسكرية على الأرض وفي الأجواء.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية أنها ستواصل تعزيز قدراتها الدفاعية لمواجهة أي تهديدات مستقبلية، مشيرة إلى أن قواتها الجوية تعمل على تعزيز كفاءتها في التصدي للتهديدات الجوية المعادية.

الإفراج عن المعتقلين في قضية تعذيب أسير فلسطيني وتحويلهم للحبس المنزلي

أفادت وسائل إعلام عبرية أن السلطات الإسرائيلية قررت الإفراج عن جميع المعتقلين المتورطين في قضية تعذيب واغتصاب أسير فلسطيني في معتقل سديه تيمان، وذلك بعد فترة من الاحتجاز. وبحسب المصادر، فقد تم تحويل هؤلاء المعتقلين إلى الحبس المنزلي كإجراء بديل للاعتقال، وهو ما أثار ردود فعل متباينة.

وأشارت التقارير إلى أن القرار جاء بعد مراجعات قانونية وإجراءات تحقيق متعددة بشأن القضية التي شغلت الرأي العام في الفترة الأخيرة. ويأتي هذا التطور بعد مزاعم بارتكاب أعمال تعذيب واعتداءات جسدية ونفسية على الأسير الفلسطيني، وهو ما أدى إلى موجة من الانتقادات المحلية والدولية.

وتشير مصادر قانونية إلى أن قرار الإفراج عن المعتقلين وتحويلهم إلى الحبس المنزلي يعكس تبايناً في المعايير القانونية المتبعة في قضايا مماثلة. وكان قد تم اعتقال هؤلاء الأفراد على خلفية تحقيقات تتعلق بسوء المعاملة والاعتداءات على الأسير الفلسطيني، ويُعتقد أن تحويلهم إلى الحبس المنزلي يأتي ضمن إجراءات قانونية للتعامل مع القضايا الحساسة.

وأثارت هذه الخطوة قلقاً بين نشطاء حقوق الإنسان والمراقبين الدوليين، الذين كانوا قد دعوا إلى محاكمة عادلة وشفافة للمسؤولين عن هذه الانتهاكات. وأعربوا عن قلقهم إزاء تأثير هذا القرار على مصداقية نظام العدالة في معالجة قضايا حقوق الإنسان.

في المقابل، أكدت السلطات الإسرائيلية أنها ستواصل متابعة القضية لضمان تحقيق العدالة وضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات. وتعمل الجهات القانونية المعنية على مراقبة تنفيذ قرار الحبس المنزلي وإجراءات التحقيق المستقبلية لضمان حقوق الضحايا وتحقيق العدالة.