صفارات الإنذار تدوي في مستوطنة كريات شمونة قرب الحدود اللبنانية

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت القناة 12 الإسرائيلية، صباح اليوم، بأن صفارات الإنذار دوت في مستوطنة كريات شمونة الواقعة قرب الحدود اللبنانية.

وجاء إطلاق الصفارات كإجراء احترازي بعد رصد نشاط مشبوه على الحدود الشمالية، حيث تخشى السلطات الإسرائيلية من احتمال وقوع هجمات أو تسلل من قبل مجموعات مسلحة من الجانب اللبناني.

ولم ترد حتى الآن تقارير عن إصابات أو أضرار مادية، بينما تستمر قوات الجيش الإسرائيلي في تقييم الوضع ومراقبة التطورات على الحدود بشكل مكثف.

انفجار عدة صواريخ أطلقت من لبنان في مناطق مفتوحة بإصبع الجليل شمالي إسرائيل

أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، صباح اليوم، بأن عدة صواريخ أُطلقت من الأراضي اللبنانية وسقطت في مناطق مفتوحة بإصبع الجليل شمالي إسرائيل.

وبحسب الصحيفة، لم تسفر الصواريخ عن أي إصابات بشرية، إلا أنها أثارت حالة من الهلع بين سكان المنطقة. كما قامت قوات الجيش الإسرائيلي بتفعيل صفارات الإنذار في المنطقة تحسبًا لأي تطورات أخرى، وبدأت بعمليات تمشيط للمنطقة للتحقق من الأضرار والتأكد من عدم وجود تهديدات إضافية.

وتأتي هذه الحادثة وسط تصاعد التوترات على الحدود الشمالية، في وقت تشهد فيه المنطقة تصاعدًا في الأعمال العدائية بين إسرائيل والفصائل المسلحة في لبنان.

إطلاق صفارات الإنذار في مرغليوت والمنارة وكريات شمونة شمالي البلاد خشية تسلل مسيّرات معادية

أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، صباح اليوم، عن إطلاق صفارات الإنذار في مناطق مرغليوت والمنارة وكريات شمونة شمالي البلاد، بسبب مخاوف من احتمال تسلل مسيّرات معادية إلى الأجواء الإسرائيلية.

وأفادت مصادر أمنية إسرائيلية بأن حالة التأهب القصوى أُعلنت في المناطق الشمالية، حيث تقوم قوات الجيش الإسرائيلي بتمشيط المنطقة بحثًا عن أي تهديد محتمل. كما دعت الجبهة الداخلية السكان إلى الالتزام بتعليمات الأمان والتوجه إلى المناطق المحصنة فور سماع صفارات الإنذار.

وتأتي هذه التحذيرات في ظل التوترات الأمنية المتصاعدة على الحدود الشمالية، وسط مخاوف من تصعيد محتمل قد يشمل استخدام طائرات مسيّرة معادية.

طهران عازمة على الدفاع عن أمنها القومي وسيادتها ولا تنتظر إذن أحد

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، في تصريح اليوم، أن طهران مصممة على الدفاع عن أمنها القومي وسيادتها بكل الوسائل المتاحة، مشددًا على أن إيران لا تنتظر إذنًا من أي جهة لتحقيق هذا الهدف.

وأضاف المتحدث أن إيران ستواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية مصالحها الوطنية، في مواجهة أي تهديدات خارجية، وأنها سترد بحزم على أي محاولات للتدخل في شؤونها الداخلية أو الإضرار بأمنها.

وأكد أن طهران ستبقى ثابتة في موقفها ولن ترضخ لأي ضغوطات أو تهديدات، مشيرًا إلى أن إيران تعتمد على قوتها الذاتية وإرادة شعبها في مواجهة التحديات.