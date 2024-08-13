الأوقاف الإسلامية: مستوطنون يؤدون طقوسًا تلمودية خلال اقتحامهم المسجد الأقصى

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس بأن مجموعة من المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى صباح اليوم، حيث قاموا بأداء طقوس تلمودية داخل الحرم الشريف.

وأضافت الدائرة أن قوات الاحتلال الإسرائيلية وفرت الحماية للمستوطنين أثناء اقتحامهم، مما سمح لهم بتنفيذ طقوس دينية داخل المسجد الأقصى، مما أثار حالة من الاستياء والغضب بين المصلين والمتواجدين في المكان.

وأشارت الدائرة إلى أن هذه الاقتحامات والطقوس تأتي ضمن سلسلة من الهجمات المتكررة التي تستهدف المسجد الأقصى، والتي تهدف إلى تغيير الوضع الراهن في الحرم الشريف.

وأكدت دائرة الأوقاف الإسلامية أن هذه الأعمال تعد انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية ولحرمة الأماكن المقدسة، ودعت المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف هذه الممارسات وحماية المسجد الأقصى من التهديدات والاعتداءات.

نادي الأسير الفلسطيني: الاحتلال يعتقل 20 فلسطينيا في الضفة الغربية

أفاد نادي الأسير الفلسطيني بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت حملة اعتقالات واسعة خلال الليلة الماضية وفجر اليوم، أسفرت عن اعتقال 20 فلسطينيًا من مناطق مختلفة في الضفة الغربية.

وأوضح نادي الأسير أن الاعتقالات شملت مناطق متفرقة من الضفة الغربية، حيث داهمت قوات الاحتلال العديد من المنازل واعتقلت المواطنين بعد تفتيشها. وشملت الحملة المدن والقرى والمخيمات، مما أدى إلى حالة من القلق بين الأهالي.

وأشار النادي إلى أن الاعتقالات تأتي في ظل تصاعد حملات الاعتقال التي تنفذها قوات الاحتلال بشكل متكرر، والتي تستهدف النشطاء والأسرى المحررين وأبناء مختلف المناطق.

وأضاف أن بعض المعتقلين تعرضوا للضرب والاعتداء أثناء عملية الاعتقال، وقد تم نقلهم إلى مراكز الاعتقال والتحقيق حيث يتعرضون لاستجواب قاسي.

ودعا نادي الأسير الفلسطيني المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان إلى التدخل لوقف هذه الانتهاكات وتقديم الحماية اللازمة للمعتقلين وضمان حقوقهم.

دائرة الأوقاف الإسلامية: أكثر من 1800 مستوطن ومتطرف اقتحموا الأقصى اليوم

أعلنت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن أكثر من 1800 مستوطن ومتطرف اقتحموا المسجد الأقصى منذ صباح اليوم.

وأضافت الدائرة في بيان لها أن من بين المقتحمين عدد من الشخصيات البارزة، بما في ذلك وزيران وعضو كنيست، مما يزيد من حدة التوترات في المسجد الأقصى.

وأكد البيان أن الاقتحامات شملت الدخول من أبواب مختلفة، ورافقها انتشار مكثف لقوات الاحتلال في محيط الأقصى. وقد أدت هذه الاقتحامات إلى حالة من الاستنفار بين المرابطين والمصلين في المسجد.

وأشارت دائرة الأوقاف إلى أن هذه التحركات تأتي في وقت حساس، حيث تشهد المدينة القديمة توترات متزايدة نتيجة الاعتداءات المستمرة على المسجد الأقصى من قبل المستوطنين وقوات الاحتلال.

وحذرت الدائرة من تداعيات هذه الاقتحامات، ودعت المجتمع الدولي للتدخل لوقف التصعيد وحماية الأماكن المقدسة في القدس