ترامب: إيران لن تهاجم إسرائيل

ياسر رشاد - القاهرة - قال المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب إن الجميع ينتظر هجوما من إيران على إسرائيل، "لكن صدقوني إيران لن تهاجم" وذلك وفي مقابلته مع الملياردير الأمريكي إيلون ماسك عبر منصة "إكس".

وأشار ترامب إلى أن "الوضع في الشرق الأوسط يمكن أن يقود إلى حرب عالمية ثالثة"، معتبرا أنه "ما كان من الممكن أن تتعرض إسرائيل لهجوم لو كنت رئيسا".

ولفت إلى أن "الجميع ينتظر هجوما من إيران ضد إسرائيل لكن الإيرانيين لن يهاجموا، صدقوني.. لقد عرفوا ألا يعبثوا عندما كنت رئيسا. لقد كانت إيران مفلسة لأنني أخبرت الصين، إنها إذا اشتريت النفط من إيران، فلن تقوم بأي عمل تجاري مع الولايات المتحدة. ولم يكن لديهم أموال لحماس. لم يكن لديهم أموال لحزب الله".

مضيفا: "كان بإمكاني وقف حرب أوكرانيا وأي رئيس ذكي يمكنه فعل ذلك.. ما كان لهجوم السابع من أكتوبر أن يحدث وما كانت حرب أوكرانيا لتندلع لو كنت رئيسا"، وتابع قائلا: "لم تكن إسرائيل لتتعرض للهجوم أبدا".

وكانت المقابلة بين الرجلين قد تأخرت عن موعد إجرائها بسبب أعطال فنية مرتبطة بهجوم إلكتروني ضد منصة "إكس"، بحسب ما أعلن عنه ماسك في منشور له.