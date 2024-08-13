بزشكيان: الرد على الاعتداءات حق شرعي وحل لوقف الجرائم الاحتلال

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن بلاده تعتبر الرد على الاعتداءات حقاً شرعياً لكل الدول، وأنه يشكل حلاً ضرورياً لوقف الجرائم والاعتداءات المتكررة. جاء ذلك في تصريحاته الأخيرة التي أكدت على أهمية اتخاذ موقف حازم تجاه ما وصفه بـ"الجرائم الإرهابية" التي يرتكبها الكيان الصهيوني في غزة.

وفي سياق حديثه، انتقد بزشيكان الصمت الدولي إزاء الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني في قطاع غزة، مشيراً إلى أن هذا الصمت يتعارض مع المعايير الدولية ويمثل تشجيعاً للكيان الصهيوني على مواصلة اعتداءاته. وأضاف أن الدعم الغربي للكيان الصهيوني، بالإضافة إلى عدم التحرك من قبل المجتمع الدولي، يزيد من خطورة الوضع ويشجع على استمرار الجرائم.

كما شدد بزشيكان على ضرورة تحرك الدول والمجتمع الدولي للقيام بواجباتها تجاه حماية المدنيين وإنهاء الاعتداءات. واعتبر أن هذه الجرائم تتطلب تحركاً عاجلاً لإنهاء المعاناة في غزة وإعادة السلام إلى المنطقة.

تأتي تصريحات الرئيس الإيراني في ظل تصاعد التوترات الإقليمية وزيادة حدة النزاعات في المنطقة، مما يضع ضغوطاً إضافية على المجتمع الدولي للتحرك وإيجاد حلول فعّالة للأزمات الحالية.

الإذاعة الإسرائيلية: قمة الخميس قد تتأجل أو تُلغى في حال وقوع هجوم من إيران

نقلت الإذاعة الإسرائيلية عن مصادر مطلعة أن قمة مقررة يوم الخميس قد تواجه تأجيلًا أو إلغاءً في حال حدوث هجوم من إيران أو حزب الله على إسرائيل.

وقالت المصادر إن الوضع الأمني الحالي يشكل تحديات كبيرة، وأن هناك مخاوف من أن التصعيد المحتمل قد يؤثر على جدول القمة وفعاليتها. وأوضحت المصادر أن التخوفات تشمل احتمالية استهداف القمة أو حدوث تغييرات في الترتيبات الأمنية إذا ما تصاعدت التوترات بشكل كبير.

يُذكر أن القمة كانت من المتوقع أن تناقش قضايا هامة تتعلق بالأمن الإقليمي والعلاقات الدولية، ويدرس القائمون عليها السيناريوهات المختلفة لضمان نجاحها في ظل الظروف الحالية.

الاستخبارات الروسية: البيت الأبيض يرشح وزير الداخلية الأوكراني السابق بديلا لزيلنسكي

أفادت تقارير استخباراتية روسية بأن البيت الأبيض ينظر إلى وزير الداخلية الأوكراني السابق، أرسين أفاكوف، كمرشح بديل للرئيس الأوكراني الحالي فولوديمير زيلنسكي.

وأشارت التقارير إلى أن هذا التوجه يعكس تزايد الشكوك في واشنطن بشأن قدرة زيلنسكي على قيادة البلاد خلال المرحلة الحالية. يُذكر أن أفاكوف يُعد من الشخصيات البارزة في السياسة الأوكرانية وسبق أن شغل منصب وزير الداخلية لعدة سنوات.

وتأتي هذه التطورات في ظل التوترات المتزايدة بين روسيا وأوكرانيا، حيث يراقب المجتمع الدولي عن كثب مسار الأزمة في المنطقة.