الخارجية الإيرانية: طهران عازمة على الدفاع عن أمنها القومي وسيادتها ولا تنتظر إذن أحد

ياسر رشاد - القاهرة - أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، في تصريح اليوم، أن طهران مصممة على الدفاع عن أمنها القومي وسيادتها بكل الوسائل المتاحة، مشددًا على أن إيران لا تنتظر إذنًا من أي جهة لتحقيق هذا الهدف.

وأضاف المتحدث أن إيران ستواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية مصالحها الوطنية، في مواجهة أي تهديدات خارجية، وأنها سترد بحزم على أي محاولات للتدخل في شؤونها الداخلية أو الإضرار بأمنها.

وأكد أن طهران ستبقى ثابتة في موقفها ولن ترضخ لأي ضغوطات أو تهديدات، مشيرًا إلى أن إيران تعتمد على قوتها الذاتية وإرادة شعبها في مواجهة التحديات.

دائرة الأوقاف الإسلامية: أكثر من 1000 مستوطن ومتطرف اقتحموا المسجد الأقصى صباح اليوم

أعلنت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن أكثر من 1000 مستوطن ومتطرف اقتحموا المسجد الأقصى منذ صباح اليوم، وذلك تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي. وأوضحت الدائرة أن عمليات الاقتحام جاءت على دفعات، في إطار تصعيد مستمر من قبل الجماعات المتطرفة التي تسعى إلى تكثيف وجودها داخل باحات المسجد الأقصى.

وأكدت الدائرة أن هذه الاقتحامات تأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التي تستهدف تهويد المسجد الأقصى وتغيير الوضع القائم فيه. وحذرت من أن استمرار هذه الاقتحامات يشكل استفزازاً لمشاعر المسلمين ويزيد من حدة التوتر في المدينة المقدسة.

ودعت دائرة الأوقاف الإسلامية المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري لوقف هذه الانتهاكات المتكررة، مؤكدة أن المسجد الأقصى هو مكان عبادة خاص بالمسلمين فقط، وأن هذه الاقتحامات تنتهك القانون الدولي وتهدد السلم والأمن في المنطقة.

غانتس: كابينت نتنياهو غير مؤهل لإنجاز مهمته والحكومة عاجزة عن تحقيق أهدافها

قال رئيس حزب "المعسكر الوطني" بيني غانتس إن مجلس الوزراء الأمني المصغر "كابينت" برئاسة بنيامين نتنياهو غير مؤهل لإنجاز مهمته، معتبراً أن الحكومة الحالية عاجزة عن تحقيق أهدافها. وأضاف غانتس، في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام، أن الخلافات الداخلية بين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت تضر بقدرة القيادة الإسرائيلية على اتخاذ قرارات حاسمة.

وفي تعليقه على الخلافات بين نتنياهو وغالانت، أكد غانتس أن "لا يمكن لقيادة إسرائيل أن تواصل الصراع الداخلي بهذا الشكل"، مشيراً إلى أن هذا التوتر الداخلي يضعف مناعة إسرائيل في مواجهة التحديات الأمنية والسياسية.

واقترح غانتس تحديد موعد متفق عليه للانتخابات المقبلة كحل للأزمة السياسية الراهنة، مشيراً إلى أن هذا الإجراء من شأنه أن يحرر رئيس الحكومة من كل الضغوط السياسية، مما يسمح له بالتركيز على إدارة البلاد بشكل فعال ودون تشتيت.

كما شدد غانتس على أن الوضع الحالي يتطلب قيادة قوية ومتحدة، محذراً من أن استمرار الخلافات والانقسامات الداخلية قد يؤثر سلباً على قدرة الحكومة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لإسرائيل، خاصة في ظل التحديات الأمنية المتزايدة التي تواجهها البلاد.