4 شهداء بينهم طفلين في قصف إسرائيلي استهدف أبراج القسطل بقطاع غزة

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت وسائل إعلام عربية بسقوط 4 شهداء، بينهم طفلان، جراء قصف إسرائيلي استهدف أبراج القسطل شرق دير البلح وسط قطاع غزة.

وأوضحت المصادر أن الهجوم أسفر عن تدمير أجزاء من المباني السكنية في المنطقة، ما أدى إلى وقوع أضرار جسيمة وإصابة عدد من المواطنين.

وأضافت التقارير أن طواقم الإسعاف والدفاع المدني هرعت إلى مكان القصف لانتشال الضحايا والجرحى من تحت الأنقاض، فيما تستمر جهود البحث عن ناجين وسط الدمار الكبير.

يأتي هذا التصعيد في ظل استمرار الهجمات الإسرائيلية على القطاع، وسط تدهور الوضع الإنساني وتصاعد حدة التوترات في المنطقة.

الرئاسة الفلسطينية: نحمل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن تداعيات استفزازات المستوطنين الخطيرة في الأقصى

أعلنت الرئاسة الفلسطينية اليوم تحميلها الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تداعيات الاستفزازات الخطيرة التي يقوم بها المستوطنون في المسجد الأقصى .

وجاء في بيان الرئاسة أن التصعيد المستمر من قبل المستوطنين في اقتحام المسجد الأقصى، تحت حماية قوات الاحتلال، يشكل استفزازًا خطيرًا لمشاعر الفلسطينيين والمسلمين في جميع أنحاء العالم، وقد يؤدي إلى تفجير الأوضاع في المنطقة.

وأضاف البيان أن هذه الاستفزازات تشكل انتهاكًا صارخًا للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى، محذرةً من أن الاحتلال يتحمل المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات قد تنجم عن هذه الأعمال.

وأكدت الرئاسة الفلسطينية على أهمية تدخل المجتمع الدولي بشكل فوري للضغط على إسرائيل لوقف هذه الاعتداءات، محذرةً من أن استمرار هذه الاستفزازات قد يؤدي إلى تدهور الأوضاع بشكل خطير.

رئيس الأركان الاسرائيلى صدّق على خطط عسكرية لمواجهة هجوم من إيران وحزب الله

ذكرت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية أن رئيس الأركان الإسرائيلي قد صدّق على خطط عسكرية جديدة لمواجهة أي هجوم محتمل من قبل إيران وحزب الله.

وبحسب التقرير، تأتي هذه الخطوة في إطار استعدادات الجيش الإسرائيلي لمواجهة التهديدات المتزايدة من إيران ووكلائها في المنطقة، مع التركيز بشكل خاص على الجبهة الشمالية.

وأوضحت الإذاعة أن الخطط العسكرية تشمل سيناريوهات متنوعة للتعامل مع التصعيد المحتمل، بما في ذلك عمليات دفاعية وهجومية لضمان أمن إسرائيل وردع أي محاولات للاعتداء.

وتأتي هذه التصريحات وسط تصاعد التوترات الإقليمية، مع تحذيرات متبادلة بين إسرائيل وإيران حول تداعيات أي تصعيد عسكري محتمل.

ملفات سرية تكشف تدريب روسيا لقواتها على استهداف مواقع بعمق أوروبا بصواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية

كشفت صحيفة "فايننشال تايمز" عن ملفات سرية تشير إلى أن روسيا قامت بتدريب قواتها على استهداف مواقع في عمق أوروبا باستخدام صواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية.

وبحسب التقارير، تضمنت التدريبات الروسية سيناريوهات محاكاة لهجمات على عدة أهداف في أوروبا، في خطوة تعكس تصاعد التوترات بين روسيا والغرب.

وتؤكد هذه المعلومات المخاوف المتزايدة بشأن نوايا موسكو العسكرية، وخاصة في ظل الأزمة المستمرة في أوكرانيا، وتزايد التوترات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي (الناتو).

وتأتي هذه الأنباء في وقت تحذر فيه دول أوروبية من التهديدات الأمنية المتزايدة على خلفية الصراع في المنطقة.