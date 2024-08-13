روسيا تكشف عن تدريب قوات على استهداف مواقع بعمق أوروبا

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت صحيفة "فايننشال تايمز" عن ملفات سرية تشير إلى أن روسيا قامت بتدريب قواتها على استهداف مواقع في عمق أوروبا باستخدام صواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية.

وبحسب التقارير، تضمنت التدريبات الروسية سيناريوهات محاكاة لهجمات على عدة أهداف في أوروبا، في خطوة تعكس تصاعد التوترات بين روسيا والغرب.

وتؤكد هذه المعلومات المخاوف المتزايدة بشأن نوايا موسكو العسكرية، وخاصة في ظل الأزمة المستمرة في أوكرانيا، وتزايد التوترات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي (الناتو).

وتأتي هذه الأنباء في وقت تحذر فيه دول أوروبية من التهديدات الأمنية المتزايدة على خلفية الصراع في المنطقة.

عضو الكنيست عن حزب الليكود عميت هليفي يشارك في اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم، بأن عضو الكنيست عن حزب الليكود، عميت هليفي، شارك في اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى.

وجاءت مشاركة هليفي في هذه الاقتحامات وسط تصاعد التوترات في القدس الشرقية، حيث يواصل المستوطنون اقتحام المسجد الأقصى بشكل متكرر تحت حماية قوات الأمن الإسرائيلية.

ويعتبر هذا الاقتحام من قبل عضو الكنيست خطوة تزيد من التوترات في المنطقة، في ظل التحذيرات من تداعيات استفزازات المستوطنين في الأماكن المقدسة.

تعطيل هجوم قارب مسير استهدف سفينة بريطانية جنوب غرب الحديدة باليمن

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم، عن تعطيل هجوم بقارب مسير استهدف سفينة على بعد 63 ميلاً بحرياً جنوب غربي مدينة الحديدة باليمن.

وأفادت الهيئة أن الهجوم وقع في وقت مبكر من صباح اليوم، وتمكنت السفينة من تجنب الأضرار بعد اتخاذ تدابير وقائية.

يأتي هذا الحادث في ظل تزايد التوترات البحرية في المنطقة، حيث تتكرر الهجمات على السفن التجارية والعسكرية في الممرات المائية القريبة من اليمن. ولم ترد تفاصيل إضافية حول هوية الجهة المسؤولة عن الهجوم أو الأضرار المحتملة.

صفارات الإنذار تدوي في مستوطنة كريات شمونة قرب الحدود اللبنانية

أفادت القناة 12 الإسرائيلية، صباح اليوم، بأن صفارات الإنذار دوت في مستوطنة كريات شمونة الواقعة قرب الحدود اللبنانية.

وجاء إطلاق الصفارات كإجراء احترازي بعد رصد نشاط مشبوه على الحدود الشمالية، حيث تخشى السلطات الإسرائيلية من احتمال وقوع هجمات أو تسلل من قبل مجموعات مسلحة من الجانب اللبناني.

ولم ترد حتى الآن تقارير عن إصابات أو أضرار مادية، بينما تستمر قوات الجيش الإسرائيلي في تقييم الوضع ومراقبة التطورات على الحدود بشكل مكثف.