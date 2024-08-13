الإذاعة الإسرائيلية: قمة الخميس قد تتأجل أو تُلغى في حال وقوع هجوم من إيران

ياسر رشاد - القاهرة - نقلت الإذاعة الإسرائيلية عن مصادر مطلعة أن قمة مقررة يوم الخميس قد تواجه تأجيلًا أو إلغاءً في حال حدوث هجوم من إيران أو حزب الله على إسرائيل.

وقالت المصادر إن الوضع الأمني الحالي يشكل تحديات كبيرة، وأن هناك مخاوف من أن التصعيد المحتمل قد يؤثر على جدول القمة وفعاليتها. وأوضحت المصادر أن التخوفات تشمل احتمالية استهداف القمة أو حدوث تغييرات في الترتيبات الأمنية إذا ما تصاعدت التوترات بشكل كبير.

يُذكر أن القمة كانت من المتوقع أن تناقش قضايا هامة تتعلق بالأمن الإقليمي والعلاقات الدولية، ويدرس القائمون عليها السيناريوهات المختلفة لضمان نجاحها في ظل الظروف الحالية.

الاستخبارات الروسية: البيت الأبيض يرشح وزير الداخلية الأوكراني السابق بديلاً لزيلنسكي

أفادت تقارير استخباراتية روسية بأن البيت الأبيض ينظر إلى وزير الداخلية الأوكراني السابق، أرسين أفاكوف، كمرشح بديل للرئيس الأوكراني الحالي فولوديمير زيلنسكي.

وأشارت التقارير إلى أن هذا التوجه يعكس تزايد الشكوك في واشنطن بشأن قدرة زيلنسكي على قيادة البلاد خلال المرحلة الحالية. يُذكر أن أفاكوف يُعد من الشخصيات البارزة في السياسة الأوكرانية وسبق أن شغل منصب وزير الداخلية لعدة سنوات.

وتأتي هذه التطورات في ظل التوترات المتزايدة بين روسيا وأوكرانيا، حيث يراقب المجتمع الدولي عن كثب مسار الأزمة في المنطقة.

4 شهداء بينهم طفلان في قصف إسرائيلي استهدف أبراج القسطل شرق دير البلح وسط قطاع غزة

أفادت وسائل إعلام عربية بسقوط 4 شهداء، بينهم طفلان، جراء قصف إسرائيلي استهدف أبراج القسطل شرق دير البلح وسط قطاع غزة.

وأوضحت المصادر أن الهجوم أسفر عن تدمير أجزاء من المباني السكنية في المنطقة، ما أدى إلى وقوع أضرار جسيمة وإصابة عدد من المواطنين.

وأضافت التقارير أن طواقم الإسعاف والدفاع المدني هرعت إلى مكان القصف لانتشال الضحايا والجرحى من تحت الأنقاض، فيما تستمر جهود البحث عن ناجين وسط الدمار الكبير.

يأتي هذا التصعيد في ظل استمرار الهجمات الإسرائيلية على القطاع، وسط تدهور الوضع الإنساني وتصاعد حدة التوترات في المنطقة.

الرئاسة الفلسطينية: نحمل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن تداعيات استفزازات المستوطنين الخطيرة في الأقصى

أعلنت الرئاسة الفلسطينية اليوم تحميلها الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تداعيات الاستفزازات الخطيرة التي يقوم بها المستوطنون في المسجد الأقصى .

وجاء في بيان الرئاسة أن التصعيد المستمر من قبل المستوطنين في اقتحام المسجد الأقصى، تحت حماية قوات الاحتلال، يشكل استفزازًا خطيرًا لمشاعر الفلسطينيين والمسلمين في جميع أنحاء العالم، وقد يؤدي إلى تفجير الأوضاع في المنطقة.

وأضاف البيان أن هذه الاستفزازات تشكل انتهاكًا صارخًا للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى، محذرةً من أن الاحتلال يتحمل المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات قد تنجم عن هذه الأعمال.

وأكدت الرئاسة الفلسطينية على أهمية تدخل المجتمع الدولي بشكل فوري للضغط على إسرائيل لوقف هذه الاعتداءات، محذرةً من أن استمرار هذه الاستفزازات قد يؤدي إلى تدهور الأوضاع بشكل خطير.