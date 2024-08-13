حزب الله: قصفنا تجهيزات التجسس في موقع مسغاف عام

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن حزب الله في بيان له أنه قام بقصف تجهيزات التجسس في موقع مسغاف عام باستخدام الأسلحة المناسبة.

وأكد الحزب أن الهجوم أسفر عن إصابة مباشرة للأهداف المحددة في الموقع. وأوضح البيان أن القصف استهدف معدات وتجهيزات استخباراتية كانت تستخدم في جمع المعلومات عن مواقع الحزب وأنشطته.

وتأتي هذه العملية في إطار التصعيد المستمر في المنطقة، حيث ينفذ حزب الله عمليات ضد أهداف تعتبرها قواته ذات أهمية استراتيجية.

لم تصدر بعد أي تقارير عن الأضرار التي لحقت بالموقع أو رد فعل الجيش الإسرائيلي على الهجوم.

الدفاعات الجوية الإسرائيلية تعترض مسيرتين في منطقة كريات شمونة

أفادت الإذاعة الإسرائيلية أن الدفاعات الجوية الإسرائيلية تمكنت من اعتراض طائرتين مسيرتين في منطقة كريات شمونة بالجليل الأعلى.

وأضافت الإذاعة أن الطائرتين كانتا في طريقهما إلى المناطق السكنية، ولكن الدفاعات الجوية اعترضتهما بنجاح قبل أن تتمكنا من الوصول إلى أهدافهما.

وقالت مصادر عسكرية إن الحادث لم يسفر عن أي إصابات أو أضرار، وأن التحقيقات جارية لتحديد مصدر الطائرتين وهدفهما.

تأتي هذه العملية في ظل التوترات المستمرة في المنطقة، حيث تشهد الأجواء الشمالية لإسرائيل نشاطاً متزايداً للطائرات المسيرة، مما يستدعي تعزيز الإجراءات الأمنية لمواجهة أي تهديدات محتملة.

الدفاع الجوي الروسي يسقط 14 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال ساعات الليل

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قوات الدفاع الجوي تمكنت من إسقاط 14 طائرة مسيّرة أطلقتها أوكرانيا على الأراضي الروسية خلال ساعات الليل الماضية.

وذكرت الوزارة في بيان صحفي أن الدفاعات الجوية الروسية اعترضت الطائرات المسيّرة فوق أراضٍ روسية، دون أن تتسبب هذه الطائرات بأي أضرار. وأضافت أن الهجمات بالطائرات المسيّرة كانت تستهدف مناطق مختلفة داخل الأراضي الروسية.

وتأتي هذه الحوادث في وقت متصاعد من التوترات العسكرية بين روسيا وأوكرانيا، حيث تواصل الأطراف المتنازعة تبادل الهجمات وتكثيف العمليات العسكرية على الأرض وفي الأجواء.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية أنها ستواصل تعزيز قدراتها الدفاعية لمواجهة أي تهديدات مستقبلية، مشيرة إلى أن قواتها الجوية تعمل على تعزيز كفاءتها في التصدي للتهديدات الجوية المعادية.