إطلاق صفارات الإنذار في مرغليوت والمنارة وكريات شمونة

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، صباح اليوم، عن إطلاق صفارات الإنذار في مناطق مرغليوت والمنارة وكريات شمونة شمالي البلاد، بسبب مخاوف من احتمال تسلل مسيّرات معادية إلى الأجواء الإسرائيلية.

وأفادت مصادر أمنية إسرائيلية بأن حالة التأهب القصوى أُعلنت في المناطق الشمالية، حيث تقوم قوات الجيش الإسرائيلي بتمشيط المنطقة بحثًا عن أي تهديد محتمل. كما دعت الجبهة الداخلية السكان إلى الالتزام بتعليمات الأمان والتوجه إلى المناطق المحصنة فور سماع صفارات الإنذار.

وتأتي هذه التحذيرات في ظل التوترات الأمنية المتصاعدة على الحدود الشمالية، وسط مخاوف من تصعيد محتمل قد يشمل استخدام طائرات مسيّرة معادية.

طهران عازمة على الدفاع عن أمنها القومي وسيادتها ولا تنتظر إذن أحد

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، في تصريح اليوم، أن طهران مصممة على الدفاع عن أمنها القومي وسيادتها بكل الوسائل المتاحة، مشددًا على أن إيران لا تنتظر إذنًا من أي جهة لتحقيق هذا الهدف.

وأضاف المتحدث أن إيران ستواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية مصالحها الوطنية، في مواجهة أي تهديدات خارجية، وأنها سترد بحزم على أي محاولات للتدخل في شؤونها الداخلية أو الإضرار بأمنها.

وأكد أن طهران ستبقى ثابتة في موقفها ولن ترضخ لأي ضغوطات أو تهديدات، مشيرًا إلى أن إيران تعتمد على قوتها الذاتية وإرادة شعبها في مواجهة التحديات.

دائرة الأوقاف الإسلامية: أكثر من 1000 مستوطن ومتطرف اقتحموا المسجد الأقصى صباح اليوم

أعلنت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن أكثر من 1000 مستوطن ومتطرف اقتحموا المسجد الأقصى منذ صباح اليوم، وذلك تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي. وأوضحت الدائرة أن عمليات الاقتحام جاءت على دفعات، في إطار تصعيد مستمر من قبل الجماعات المتطرفة التي تسعى إلى تكثيف وجودها داخل باحات المسجد الأقصى.

وأكدت الدائرة أن هذه الاقتحامات تأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التي تستهدف تهويد المسجد الأقصى وتغيير الوضع القائم فيه. وحذرت من أن استمرار هذه الاقتحامات يشكل استفزازاً لمشاعر المسلمين ويزيد من حدة التوتر في المدينة المقدسة.

ودعت دائرة الأوقاف الإسلامية المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري لوقف هذه الانتهاكات المتكررة، مؤكدة أن المسجد الأقصى هو مكان عبادة خاص بالمسلمين فقط، وأن هذه الاقتحامات تنتهك القانون الدولي وتهدد السلم والأمن في المنطقة.