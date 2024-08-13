شكرا لقرائتكم خبر عن برلماني: الإفراج عن 605 من المحكوم عليهم دفعة قوية للحوار الوطني والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب عمرو هندى، عضو مجلس النواب، إن قرار العفو عن 605 من المحكوم عليهم من كبار السن ذوي الحالات الصحية المتراجعة، تأكيد على جدية مساعي الدولة نحو تحسين مناخ ومبادئ حقوق الإنسان.



وأوضح هندي، في تصريحات له أن القرارت ترجمة أيضا من قبل الدولة على وضع توصيات الحوار الوطني محل التنفيذ، خاصة وأن ملف المحبوسين من أبرز الملفات التى شهدت اهتمام بجلسات الحوار، ومن ثم هذه القرارات تدفع بالحوار الوطني للأمام، وتأكيد للجميع على أن الحوار الوطني أصبح منصة حوارية تتمتع وتحظي باهتمام كبير.

وأكد النائب عمرو هندى، أن القرارت تصب مباشرة في إطار تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والمساهمة في إثراء الحياة السياسية والمجتمعية، وتعزيز جهود تحسين حالات حقوق الإنسان في مصر، وأن الجمهورية الجديدة تتسع الجميع، وأن الكل معني باستكمال بناء الجمهورية الجديدة، والحاجة الماسة لتكاتف الجميع لخلق كتلة صلبة قادرة على صناعة مستقبل أفضل وتساهم في بناء الجمهورية الجديدة، وتتصدى لكل المتربصين، مشيدا بمبادرة الإفراجات المتتالية التي تقودها القيادة السياسية، للإفراج عن المحكوم عليهم أو المحبوسين احتياطيا طالما لم يتورطوا في أعمال تخريب أو عنف أو أعمال إجرامية تهدد الأمن القومي للبلاد.

