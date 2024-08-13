إعلام إسرائيلي: اتفاق للإفراج عن الجنود المتهمين بالتنكيل بأسير فلسطيني في سديه تيمان وحبسهم منزليا

أفادت القناة 14 الإسرائيلية، عن "التوصل إلى اتفاق للإفراج عن جنود متهمين بالتنكيل بأسير فلسطيني في سديه تيمان وحبسهم منزليا".
وكان قد تداول إعلام إسرائيلي فيديو مسربًا يوثق واقعة اعتداء جنود إسرائيليين جنسيًا على أسير فلسطيني من غزة في معسكر سدي تيمان.
وفي 29 تموز الماضي، أثارت القضية ضجة كبيرة بين الإسرائيليين بعد وصول عناصر من النيابة العسكرية إلى المعتقل للتحقيق مع 9 جنود اعتدوا جنسيًا على هذا الأسير، الأمر الذي أدى إلى تصاعد الخلاف بين الجيش الإسرائيلي ومسؤؤلين من اليمين المتطرف الذين دافعوا عن الجنود المتهمين.
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