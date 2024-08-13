بزشكيان لرئيس وزراء بريطانيا: الرد العقابي على المعتدي حق مشروع للدول

شدد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، على أنّ "صمت المجتمع الدولي إزاء الجرائم غير المسبوقة للكيان الصهيوني في غزة مخالف للقانون الدولي".

وفي الاتصال الذي جرى خلال مناقشة سبل إحلال السلام والاستقرار في المنطقة والعالم، بزشكيان إن "الحرب ليست في مصلحة أي دولة"، موضحًا أنّ "الرد العقابي على المعتدي حق مشروع للدول".

ويأتي ذلك، في ظل ترقب هجوم واسع من قبل حزب الله وإيران ضد إسرائيل بعد اغتيالها رئيس حركة حماس إسماعيل هنية في طهران والقيادي العسكري في حزب الله فؤاد شكر في العدوان الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت، مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول.