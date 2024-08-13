طالبان اتهمت الحكومة الباكستانية بقتل ثلاثة مدنيين خلال اشتباكات على الحدود بين البلدين

اتهمت حكومة طالبان القوات الباكستانية بقتل ثلاثة مدنيين هم امرأة وطفلان خلال اشتباكات على الحدود بين البلدين.

واعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية عبد المتين قاني أن "القوات الباكستانية استهدفت منازل مدنيين وقتلت امرأة وطفلَين".

من جهته، أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأفغانية عناية الله خوارزمي لوكالة فرانس برس "الباكستانيون هم الذين بدأوا بإطلاق النار".

وأضاف "حين كانت قواتنا تحاول بناء موقع على طول خط (دوريند) الوهمي، أطلق الجنود الباكستانيون النار على قواتنا وردّت قواتنا، ما أدّى إلى اشتباك".

وقال مسؤول على الحدود من الجانب الباكستاني في تورخام إن ثلاثة جنود باكستانيين أُصيبوا في الاشتباك.