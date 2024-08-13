منسقية متقاعدي جهاز أمن الدولة : إلغاء التحرك المقرر تزامناً مع جلسة مجلس الوزراء

أعلنت منسقية متقاعدي جهاز أمن الدولة في بيان إلغاء التحرك المقرر تزامناً مع جلسة مجلس الوزراء. وجاء في البيان ك"ايها المؤهلون والمؤهلون الأول المتقاعدون في أمن الدولة ، بنتيجة متابعة موضوع توقيع المرسومين المتعلقان بنقل اعتمادين اضافيين لصالح المديرية العامة لأمن الدولة مع الامانة العامة لمجلس الوزراء نعلمكم أن دولة الرئيس نجيب ميقاتي استجاب مشكورا ووقع على أحد المرسومين والبالغ قيمته 60.400.000.000 لتغطية نفقات اعطاء المؤهلين والمؤهلين الأول المتقاعدين حقهم في قسائم المحروقات .بناء عليه وبعد توجيه الشكر لدولته والتقدير لمواقفه الوطنية في هذه الظروف الدقيقة نلغي تحركنا الذي كان مقرراً تزامناً مع عقد جلسة لمجلس الوزراء" .

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