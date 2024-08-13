حمية التقى ضاهر: أعمال الصيانة والتأهيل للأوتوستراد الدولي بضهر البيدر ستبدأ يوم الجمعة المقبل

بحث وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال علي حمية، مع النائب ميشال ضاهر ، اخر المستجدات على صعيد لبنان والمنطقة ، كما جرى البحث في مواضيع إنمائية تعنى بها الوزارة ، ولاسيما في ملف صيانة الطرقات ، وتحديداً طريق ضهر البيدر الدولي في البقاع .

واكد حمية خلال الاجتماع على أن " وزارة الاشغال العامة والنقل ، كانت قد وضعت في سلم أولوياتها تأهيل وصيانة الأوتوسترادات الدولية في مختلف المناطق اللبنانية ، ولاسيما منها الطريق الدولي في ضهر البيدر " مشيراً في هذا السياق أن " أشغال التأهيل والصيانة ستبدأ عليها يوم الجمعة المقبل ، وذلك بعد أن كان قد تم إعداد وإنجاز ملفها من قبل المعنيين في الوزارة ، بحيث تم تلزيمها وفقاً للقوانين ، ليصار بعدها إلى دراسة ملفها من قبل ديوان المحاسبة ، والذي أنجزه مؤخراً ، وبناء عليه فقد تم التوجيه بضرورة بدء الأعمال عليها سريعاً وذلك اعتباراً من يوم الجمعة المقبل " .