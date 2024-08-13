بحث وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال علي حمية، مع النائب ميشال ضاهر ، اخر المستجدات على صعيد لبنان والمنطقة ، كما جرى البحث في مواضيع إنمائية تعنى بها الوزارة ، ولاسيما في ملف صيانة الطرقات ، وتحديداً طريق ضهر البيدر الدولي في البقاع .
واكد حمية خلال الاجتماع على أن " وزارة الاشغال العامة والنقل ، كانت قد وضعت في سلم أولوياتها تأهيل وصيانة الأوتوسترادات الدولية في مختلف المناطق اللبنانية ، ولاسيما منها الطريق الدولي في ضهر البيدر " مشيراً في هذا السياق أن " أشغال التأهيل والصيانة ستبدأ عليها يوم الجمعة المقبل ، وذلك بعد أن كان قد تم إعداد وإنجاز ملفها من قبل المعنيين في الوزارة ، بحيث تم تلزيمها وفقاً للقوانين ، ليصار بعدها إلى دراسة ملفها من قبل ديوان المحاسبة ، والذي أنجزه مؤخراً ، وبناء عليه فقد تم التوجيه بضرورة بدء الأعمال عليها سريعاً وذلك اعتباراً من يوم الجمعة المقبل " .
كانت هذه تفاصيل خبر حمية التقى ضاهر: أعمال الصيانة والتأهيل للأوتوستراد الدولي بضهر البيدر ستبدأ يوم الجمعة المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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