صور| اليونان تعاني.. زلزال يضرب كريت والحرائق تحاصر أثينا

الآلية الأوروبية للحماية المدنية

الدمام - شريف احمد - تعاني اليونان من أكثر من ظاهرة طبيعية في وقت واحد، بينما يطفئ رجال الدفاع المدني حرائق الغابات التي تحاصر أثينا، ويهرب السكان بعيدًا عن النيران المستعرة، ضرب زلزال جزيرة كريت.وضرب زلزال بلغت قوته 3ر4 درجات على مقياس ريختر، اليوم، جزيرة كريت اليونانية.وأفاد معهد أبحاث الزلازل والجيوديناميكا في اليونان، بأنه تم تسجيل الزلزال المتوسط القوة، في الساعة 04:35 صباحًا بالتوقيت المحلي، على بعد نحو 23 كيلومترًا من ساحل مدينة إراكليو. ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.وطالبت اليونان بسبب موجات الحرائق المرعبة بتفعيل الآلية الأوروبية للحماية المدنية، التي تساعد دول التكتل على مواجهة حالات الطوارئ.وفيما تستمر الحرائق، تواصل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إرسال المساعدات إلى اليونان لمساعدتها في مكافحة الحرائق الضخمة المشتعلة في الغابات الواقعة شمال شرق العاصمة أثينا.وتعتزم إيطاليا بحلول يوم الثلاثاء إرسال طائرتين لمكافحة الحرائق و75 من رجال الإطفاء.هذا إضافة إلى 25 مركبة هي في طريقها إلى اليونان قادمة من جمهورية التشيك.